नई दिल्ली. हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक (Bharat Biotech) द्वारा विकसित स्वदेशी कोविड-19 रोधी वैक्‍सीन ‘कोवैक्सीन’ (Covaxin) को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की मंजूरी मिलने के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा. विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन ने एक बार फिर कोवैक्‍सीन को मंजूरी देने के लिए होने वाली बैठक की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. ये बैठक अब 5 अक्‍टूबर को होगी. न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक 5 अक्‍टूबर को होने वाली बैठक में कोविड वैक्सीन पर बने विश्व स्वास्थ संगठन के ग्रुप SAGE के सदस्य और कोवैक्सीन का निर्माण करने वाली भारत बायोटेक के सदस्य मौजूद रहेंगे.

डब्ल्यूएचओ ने अब तक अमेरिका की प्रमुख दवा कंपनियों फाइजर-बायोएनटेक, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, चीन की साइनोफार्म और ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित टीकों को आपात इस्तेमाल की मंजूदी दी है. कोवैक्सीन उन छह टीकों में शामिल है, जिन्हें भारत के औषधि नियामक से आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है और देशव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में कोविशील्ड और स्पूतनिक वी के साथ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है.

#COVID19 | Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) to meet at World Health Organization (WHO) on granting the emergency use authorisation to Covaxin, on October 5

