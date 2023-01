श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के खत्म होने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और उनकी बहन पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने पार्टी कार्यालय में तिरंगा फहराने के बाद कुछ हल्के-फुल्के मूड में दिखे. दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ताजा बर्फ फेंकी और हंसी-मजाक के कुछ पल बिताए. कांग्रेस (Congress) ने इस पल की कुछ तस्वीरों को ट्वीट करते हुए कहा कि ‘यात्रा का समापन, श्रीनगर की बर्फबारी और अपनेपन की कुछ तस्वीरें.’ पार्टी ने सुबह यात्रियों के साथ नाचते-गाते कुछ और ऐसी ही तस्वीरें भी शेयर की. एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि ‘भाई बहन का ये प्यार लगाव स्नेह अनमोल है, बेशकीमती है. जिसकी कीमत ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं लगा सकती है.’

कांग्रेस (Congress) के ट्विटर पर कहा गया कि ‘दरअसल जब आप किसी नेक काम के लिए नेक इरादे लेकर निकलते हो और जब समापन की घड़ी आती है और लगता है कि कदम मजबूती से रख दिया गया है, तो आपके भीतर से एक उत्साह जन्म लेता है. वही आज श्रीनगर कैम्प साइट पर राहुल गांधी और यात्रियों के साथ हुआ. इतनी लंबी यात्रा अपनों के साथ और दुआओं के बिना मुमकिन ही नहीं थी…ये अपनापन ही तो असली भारतीयता है- जहां रिश्ते बंधन नहीं, मजबूती हैं. ये हर्षोल्लास है- भारत को जोड़ने का. आज भारत जोड़ो यात्रा अंतिम पड़ाव पर है…श्रीनगर में बर्फ की चादर बिछी हुई है और राहुल गांधी सहित हमारे भारत यात्री खुशियों के गोते लगा रहे हैं.’

Sheen Mubarak!😊

A beautiful last morning at the #BharatJodoYatra campsite, in Srinagar.❤️ ❄️ pic.twitter.com/rRKe0iWZJ9

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 30, 2023