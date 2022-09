Bharat Jodo Yatra: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सब्जी वाले से की गाली-गलौज, मांगे 2000 रुपए चंदा, सस्पेंड

कोल्लम: राहुल गांधी की पैन इंडिया मार्च ‘भारत जोड़ो यात्रा‘ के दौरान केरल के कोल्लम भरी शर्मनाक घटना से गुजरना पड़ा. पुलिस के मुताबिक, दान राशि को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और सब्जी विक्रेता के बीच हाथापाई हो गई.किसी ने पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया. केपीसीसी प्रमुख के सुधाकरन ने कहा कि एक “अस्वीकार्य घटना” में शामिल पार्टी के तीन कार्यकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

पुलिस के अनुसार, एक स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता ने एक सब्जी विक्रेता को यात्रा के लिए दान के रूप में 2,000 रुपये देने के लिए कहा और बाद में सब्जी वाले ने कहा कि वह केवल 500 रुपये दे सकता है. जिसको लेकर दोनों पक्षों की बीच हाथापाई हो गई. रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सब्जी की दुकान क्षतिग्रस्त कर दिया.

वायरल वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ता ”भारत जोड़ो यात्रा” टिकट बांटते नजर आ रहे हैं और एक स्थानीय सब्जी विक्रेता से 2000 रुपये की मांग कर रहे हैं. फिर दुकान के मालिक को कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ बहस करते हुए सुना जाता है, जो कहता है, “हम खुद की खर्च पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपको हमसे पैसे मांगने के बजाय हमारा समर्थन करना चाहिए.” इसके बाद कांग्रेस नेता और दुकानदार दोनों ने गाली-गलौज करते हुए एक-दूसरे से तीखी नोकझोंक शुरू कर दी.

#BharatJodaYatra: In the video, the #Congress worker is seen demanding Rs 2000 from a local vegetable vendor for donation leading to a scuffle

Listen into what BJP’s @Shehzad_Ind has to say

Join the broadcast with @Arunima24 | @Neethureghu pic.twitter.com/TU0ZkSZdrb

— News18 (@CNNnews18) September 16, 2022