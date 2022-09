तमिलनाडु में बड़ा हादसा: मातम में बदली गणेश चतुर्थी की खुशियां, करंट की चपेट में आया रथ, 2 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर

चेन्नई. तमिलनाडु के विरुद्धुनगर जिले में गणेश विसर्जन के जुलूस के दौरान लकड़ी का एक रथ बिजली के तार के संपर्क में आ गया, जिससे 2 लोगों की करंट लगने से मौत हो गयी तथा 3 अन्य झुलस गए. जिलाधीश जे. मेघनाथ रेड्डी ने बृहस्पतिवार को घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि यह हादसा बुधवार रात करीब साढ़े 10 बजे राजपलायम के समीप हुआ जब भव्य रूप से सजाया गया लकड़ी का रथ (छप्परम) भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन के बाद गांव वापस लाया जा रहा था.

रेड्डी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘दुर्भाग्य से रथ के, उसके ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार के संपर्क में आने से करंट लगने के कारण दो लोगों की मौत हो गयी तथा तीन अन्य झुलस गए.’’ चेन्नई से करीब 520 किलोमीटर दूर विरुद्धुनगर में राजपलायम के समीप चोक्कानाथनपुथुर के ग्रामीणों ने गणेश चतुर्थी की रात को एक जुलूस निकाला तथा नजदीकी झील में प्रतिमा का विसर्जन किया. विसर्जन के बाद रथ को वापस गांव में लाया जा रहा था तभी ये घटना हुई.

Tamil Nadu | 2 dead, 3 injured after a Ganesh chariot came in contact with a live electric wire in Sokkanathan Puthur area in Virudhunagar district: District collector, Virudhunagar

