जम्मू के पेट्रोल पंप में जबरदस्त ब्लास्ट, धमाके से टूटे ATM के शीशे, मचा हड़कंप

जम्मू. जम्मू (Jammu) के नरवाल (Narwal ) इलाके में सोमवार को एक पेट्रोल पंप (Petrol Pump Blast) में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ. बताया जा रहा है कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पास के ऑफिस और एटीएम के शीशे भी टूट गए. माना जा रहा है कि अंडर ग्राउंड बिजली बोर्ड में शार्ट सर्किट के बाद यह विस्फोट हुआ है. जिला प्रशासन ने बताया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है. अधिकारियों को शक है कि बारिश का पानी अंडर ग्राउंड बिजली बोर्ड में लीक हो गया होगा. जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर ब्लास्ट हो गया.

अधिकारियों ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. एक्सपर्ट्स द्वारा की गई जांच से विस्फोट के सही कारण का पता चल पाएगा. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि धमाका शॉर्ट सर्किट और तेल के टैंकर में रिसाव के कारण हुआ है. आतंकवादियों के शामिल होने का फिलहाल कोई संकेत नहीं मिला है.

