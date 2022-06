कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को बड़ा झटका, कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की

नई दिल्ली. कथित वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस ( Money Laundering Case) में शुक्रवार को सीबीआई (CBI) की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) और दो अन्य की की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने पिछले सप्ताह दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. कार्ति चिदंबरम, एस भास्कर रमन और विकास मखरिया की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर 3 जून के लिए आदेश सुरक्षित रखा था.

प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में मामले में सीबीआई मामले के बाद कांग्रेस नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. वहीं, सीबीआई ने वर्ष 2011 में हुए वीजा मामले में पिछले दिनों कार्ति, उनके सहयोगी भास्करन रमन और पंजाब में काम कर रही एक कंपनी समेत कई लोगों के खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

