शरद पवार को एक और झटका, शाम तक साथ रहे विधायक ने थामा अजित पवार का हाथ

मुंबई. शरद पवार के खिलाफ उनके भतीजे अजित पवार सहित कुछ विधायकों की बगावत के बाद एनसीपी दो गुटों में बंट गई है. इस बीच दोनों ही धड़ों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बुधवार को मुंबई में अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक बुलाई. इस दौरान अजित पवार गुट की बुलाई बैठक में जहां एनसीपी के 53 में से 32 विधायक शामिल हुए, वहीं पार्टी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा आयोजित बैठक में 18 विधायक मौजूद थे.

शरद पवार के लिए विधायकों की इतनी कम संख्या में मौजूदगी को एक झटके की तरह देखा जा रहा था. हालांकि शाम होते-होते उन्हें एक झटका और लग गया, क्योंकि उनकी बैठक में सुबह से मौजूद रहे निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुयार शाम को अजित पवार खेमे में शामिल हो गए.

शरद पवार द्वारा वाईबी चव्हाण मेमोरियल हॉल में बुलाई गई बैठक के देवेंद्र भुयार उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के आवास पर गए और उनका समर्थन किया.

Maharashtra | Independent MLA Devendra Mahadevrao Bhuyar met Deputy CM Ajit Pawar at his residence in Mumbai today

Bhuyar was present at NCP President Sharad Pawar’s meeting held at YB Chavan Centre, earlier today. pic.twitter.com/T15h4ZOeRH

— ANI (@ANI) July 5, 2023