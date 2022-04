भारत को बड़ी कामयाबी, टैंक विध्वंसक मिसाइल ‘हेलिना’ का सफल परीक्षण

नयी दिल्ली . भारत ने सोमवार को टैंक विध्वंसक मिसाइल ‘हेलिना’ का एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से सफल परीक्षण किया. रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘परीक्षण संयुक्त रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), भारतीय थलसेना और भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा किया गया.’ इसने कहा कि परीक्षण एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर से राजस्थान के पोखरण रेंज में किया गया और मिसाइल को एक प्रतिकृति टैंक लक्ष्य पर सफलतापूर्वक दागा गया. मंत्रालय ने कहा कि मिसाइल एक ‘इमेजिंग इन्फ्रा-रेड’ कौशल प्रणाली से निर्देशित होती है. इसने कहा, ‘यह (मिसाइल) दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी अस्त्रों में से एक है.’

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त प्रयास के माध्यम से पहली उपलब्धि के लिए डीआरडीओ और भारतीय सेना को बधाई दी. DRDO ने अपनी ‘नाग’ रेंज में कई टैंक रोधी मिसाइलों को सफलतापूर्वक विकसित किया है. नाग मिसाइल की मारक क्षमता उसके प्रक्षेपण प्रकार के आधार पर 500 मीटर से 20 किमी के बीच कहीं भी हो सकती है. इन हथियारों की अधिकतम गति लगभग 230 मीटर प्रति सेकंड (828 किमी/घंटा) है. हेलिना मिसाइल नाग रेंज में हेलीकॉप्टर द्वारा लॉन्च किया गया संस्करण है. हेलिना थर्ड जेनरेशन की फायर एंड फॉरगेट क्लास की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है.

#WATCH | DRDO and Indian Air Force flight-tested indigenously designed and developed helicopter launched stand-off anti-tank (SANT) Missile from Pokhran range on today pic.twitter.com/nzdcPTWwAR

— ANI (@ANI) December 11, 2021