Video: गणतंत्र दिवस पर अब तक का सबसे बड़ा फ्लाईपास्ट, देखें राफेल समेत 75 फाइटर जेट से कैसे थर्राया आसमान

नई दिल्ली: भारत आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस (Republic Day) मना रहा है. इस मौके पर हर साल होने वाली 26 जनवरी की परेड इस बार बेहद खास रही. इस समारोह में पहली बार भारतीय वायुसेना (Indian Air Force), थल सेना और नौसेना के 75 लड़ाकू विमान (Fighter Jets) और हेलिकॉप्टर ने फ्लाईपास्ट (Flypast) किया. आसमान में इन फाइटर जेट के हैरतअंगेज करतबों के जरिए पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की ताकत को देखा.

खास बात यह है कि गणतंत्र दिवस के साथ-साथ देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को लेकर आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना के 75 विमानों ने आकाश में अगल-अलग अंदाज में उड़ान भरी.

इस स्पेशल सेलिब्रेशन के लिए अगल-अलग फॉर्मेशन में स्पेशल फ्लाईपास्ट का आयोजन किया गया. इन फॉर्मेशन के जरिए 1971 के युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई. पाकिस्तान के साथ हुए इस युद्ध के दौरान तंगैल और मेघना ऑपरेशन बेहद चर्चा में रहे थे और आज इस खास मौके पर वायुसेना के फाइटर जेट्स ने आकाश में तंगैल और मेघना फॉर्मेशन बनाए.

वहीं अन्य फॉर्मेशन में Mi–17 ने ध्वज फॉर्मेशन, 4 एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर ने रुद्र फॉर्मेशन और 5 अन्य एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर ने राहत फॉर्मेशन बनाए.

#WATCH The cockpit view of the Rudra formation led by Col Sudipto Chaki of 301 Army Aviation Special Operations Sqn with National Flag comprising two Dhruv helicopters and two ALH Rudra Helicopters#RepublicDayParade

(Video source: Ministry of Defence) pic.twitter.com/2Hac9YbPqb

— ANI (@ANI) January 26, 2022