कश्मीर पर बयान देकर फंसे बिलावल, जयशंकर का पलटवार, बोले- 'पाकिस्तान अब PoK खाली करेगा'

नई दिल्ली. श्रीनगर में होने वाली G-20 की बैठक को लेकर पाकिस्तान (Pakistan) के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी (Bilawal Bhutto Zardari) ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी इवेंट का श्रीनगर में आयोजन भारत की अकड़ (Arrogance) को दिखाता है. वक्त पर ऐसा जवाब देंगे की उनको याद रहेगा. अब जरदारी के बयान पर भारत के विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. न्यूज 18 के सवाल पर उन्होंने कहा, ‘उनका G20 से कोई लेना-देना नहीं है. मैं यह भी कहूंगा कि उनका श्रीनगर से कोई लेना-देना नहीं है. एक ही मुद्दा है कि कब पाकिस्तान POK से अपना कब्जा हटाएगा.’

एस जयशंकर ने पाकिस्तान का बिना नाम लिए कहा,’उनका G20 से कोई लेना- देना नहीं है. उनका श्रीनगर से भी कोई लेना-देना नहीं है. एक ही मसला है चर्चा का कि पाकिस्तान अवैध कब्जे वाले POK को कब खाली करेगा. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 अब इतिहास है, जितनी जल्दी लोग समझ जाएं उतना अच्छा.

#WATCH | On a question on abrogation of Article 370, EAM Dr S Jaishankar says, “…wake up and smell the coffee. 370 is history. The sooner people realise it, the better it is.” pic.twitter.com/Enbv4nu7dt

— ANI (@ANI) May 5, 2023