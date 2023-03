VIDEO: बिल गेट्स ने स्मृति ईरानी से सीखा खिचड़ी पकाना, फिर लगाया तड़का, बच्चे का कराया अन्नप्राशन संस्कार

नई दिल्ली. माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने गुरुवार को भारतीय बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार कराया और खिचड़ी पकाने की विधि भी सीखी. माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘पोषण के माध्यम से सशक्तिकरण: नए भारत की महिलाओं का जश्न’ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया. इस मौके पर उन्होंने पोषण 2.0 योजना के तहत काम करने वाले प्रशासकों से भी मुलाकात की, जो देश में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं.

इस संबंध में बिल गेट्स ने ट्वीट कर कहा, ‘भारत डेटा और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ पोषण 2.0 के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए स्वस्थ भविष्य की दिशा में मजबूती से प्रगति कर रहा है.’ उन्होंने कहा कि वे इस कार्यक्रम में दो अद्भुत प्रशासकों, एमी जोसेफ और लक्ष्मी प्रिया से भी मिले, जो पोषण परिणामों को बेहतर बनाने में मदद कर रही हैं.

इस मौके पर बिल गेट्स ने एक बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार भी किया. बिल गेट्स ने भारत के सुपर फूड और इसके पोषण घटक को समझा और तारीफ की. उन्होंने केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से श्रीअन्न खिचड़ी पकाने की विधि भी सीखी और तड़का भी लगाया.

Recognising the Super Food of India and its POSHAN component..

When @BillGates gave tadka to Shree Ann Khichdi! pic.twitter.com/CYibFi01mi

— Smriti Z Irani (@smritiirani) March 2, 2023