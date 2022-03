Birbhum Violence: हिंसाग्रस्त इलाके में पहुंची CM ममता बनर्जी, बोलीं- हत्याकांड के पीछे कुछ बड़ी साजिश है

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) आज दोपहर बीरभूम (Birbhum Violence) के बोगटुई गांव पहुंची जहां मंगलवार को भीड़ ने आठ लोगों की जलाकर हत्या कर दी गई थी. अब इस निर्मम हत्याकांड (Birbhum Massacre) को लेकर राजनीति प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है. भाजपा ने राज्य सरकार पर हिंसा और अराजकता की अनुमति देने का आरोप लगाया है. वहीं इस पर बोगटुई गांव पहुंची सीएम ने कहा कि इन हत्याओं के पीछे कुछ ‘बहुत बड़ा’ है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज के बंगाल में इस तरह से निर्मम बर्बरता हो सकती है. इस हत्याकांड में मां और बच्चे मारे गए, कई परिवार के सदस्य मर गए,लेकिन इस हत्याकांड ने मेरा दिल कुचल दिया.

