बीरभूम हत्याकांड के बाद एक्शन में CM ममता बनर्जी, सीनियर पुलिसकर्मी सस्पेंड, TMC नेता अनारुल हुसैन गिरफ्तार

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने आज यानी गुरुवार को हिंसा प्रभावित बीरभूम (Birbhum News) का दौरा किया और मंगलवार को हुई आगजनी और हत्याकांड (Birbhum Massacre) में जिंदा जलाए गए पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की. अपने दौरे पर ममता बनर्जी ने पुलिस अधिकारों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे. सीएम के दौरे के कुछ घंटे बाद जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को लापरवाही और कर्तव्य की अवहेलना के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया.

बीरभूम के रामपुरहाट के बोगटूई गांव पहुंची ममता बनर्जी ने पीड़ितों के परिवार को पांच पांच लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया. उनके दौरे के बाद बीरभूम जिले के रामपुरहाट (Rampurhat violence) थाना प्रभारी के पद पर तैनात पुलिस निरीक्षक त्रिदीप प्रमाणिक को उनके घोर दुर्व्यवहा और अनुशासित पुलिस बल के एक सदस्य के कर्तव्य की अवहेलना के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. यह कदम राज्य के एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के आदेश के बाद उठाया गया.

वहीं अब बीरभूम हत्याकांड के बाद चौतरफा घिरी ममता बनर्जी की सरकार सख्त नजर आ रही है. पुलिस अधिकारी के निलंबन के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस ने टीएमसी के एक नेता अनारुल हुसैन को गिरफ्तार किया है. टीएसी के ब्लॉक अध्यक्ष अनारुल हुसैन पर आरोप है कि उसने ही भीड़ को भड़काया और भीड़ का नेतृत्व किया.

यह भी पढ़ें- बीरभूम हत्याकांड की फोरेंसिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह पीटे गए थे लोग

ममता बनर्जी ने अपने दौरे में कहा था कि मैं चाहती हूं कि अनारुल खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता तो पुलिस को उसे गिरफ्तार करना चाहिए. ममता बनर्जी के इस इस निर्देश के बाद जैसे ही वह गांव से गई पुलिस ने तुरंत ऐक्शन लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया.

इस निर्मम हत्याकांड के बाद ममता सरकार एक्शन मोड में है. इस मामले में अब तक कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. सीएम ने पुलिस को अपने कड़े निर्देश में विशेष सफाई अभियान चलाने के आदेश दिए हैं. यह सफाई अभियान राज्यभर में 10 दिन तक चलेगा जिसमें पूरे राज्य में अवैध हथियारों और गोला-बारूद का पर्दाफाश किया करने के निर्देश दिए गए हैं.

West Bengal Government orders a 10-day special clean-up drive; directs Police to uncover illegal arms and ammunition across the state.

— ANI (@ANI) March 24, 2022