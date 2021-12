हेलिकॉप्टर में बैठे शख्स ने बचाई बिजली की तार में फंसे पक्षी की जान, वीडियो देख कहेंगे 'वाह'

नई दिल्ली. क्या कोई इंसान अपनी जान को खतरे में डालकर किसी जानवर या पक्षी की जान को बचाएगा? अगर यह सवाल लोगों से पूछा जाएगा तो 90 फीसदी का यही जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं. लेकिन जो 10 फीसदी लोग बच गए हैं वो अब भी ऐसा कर रहे हैं. एक ऐसी ही कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स ने जिस तरह से एक पक्षी की जान बचाई है, हर कोई अब उसकी तारीफ कर रहा है. लोग इसे मानवता की मिसाल बता रहे हैं. वायरल वीडियो (Social Media Viral Video) में देखा जा सकता है कि एक पक्षी बिजली के तार पर ऊंचाई पर लटका हुआ. बिजली की तार पर फंसा ये पक्षी लगातार अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है, ताकि वहां से उड़ सके. हालांकि वो ऐसा कर नहीं पा रहा है.

बिजली की तार पर एक पक्षी को इस तरह से फड़फड़ता देख एक शख्स हेलिकॉप्टर पर बैठकर आता है और उसकी जान बचा लेता है. अपनी जान को खतरे में डालकर एक शख्स द्वारा पक्षी को ऐसे बचाए जाने का वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है. इस वीडियो को आईएफएस अधिकारी सुसांत नंदा ने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, दयालुता दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाती है.

Kindness makes the world a better place to live 💕 pic.twitter.com/kiwiZag0TE

— Susanta Nanda (@susantananda3) December 8, 2021