बीजेपी ने किया श्रीनिवास बीवी का वीडियो ट्वीट, केंद्रीय मंत्री पर अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस को घेरा

नई दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी) ने एक वीडियो को लेकर कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है. बीजेपी के कुछ नेताओं ने सोमवार को भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बी.वी. पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया. हालांकि कांग्रेस की युवा इकाई ने अपने प्रमुख के भाषण का एक वीडियो जारी कर इस आरोप को खारिज किया और कहा कि तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है.

बीजेपी के आईटी प्रकोष्ठ के प्रभारी अमित मालवीय ने श्रीनिवास के एक भाषण का एक वीडियो ट्विटर पर साझा करते हुए कहा, ‘यह महिला विरोधी व्यक्ति भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष है. आपत्तिजनक बयान… एक महिला मंत्री को लेकर यह विमर्श का स्तर है. ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को पराजित किया है. हताश कांग्रेस अप्रासंगिकता के मार्ग पर तेजी से अग्रसर है.’

बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने यह भी वीडियो साझा किया और सवाल किया कि क्या कांग्रेस नेतृत्व श्रीनिवास के खिलाफ कार्रवाई करेगा?

This uncouth, sexist man is President of the Indian Youth Congress. डार्लिंग बना कर बेडरूम में… This is the level of discourse, when referring to a woman minister, just because she defeated Rahul Gandhi from Amethi.

