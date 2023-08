नई दिल्ली: विपक्ष और सत्ता पक्ष बीजेपी में संसद से लेकर बाहर तक तनातनी जारी है. इस बीच भाजपा ने विपक्ष और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘कांग्रेस, चीन और न्यूजक्लिक एक ही गर्भनाल के हिस्सा हैं.’ बता दें कि लोकसभा में मीडिया पोर्टल News click (न्यूजक्लिक) का मुद्दा उठा. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि News click को चीन से फंडिंग मिल रही है.

अनुराग ठाकुर ने आज कहा, ‘कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान न्यूजक्लिक से जुड़ी है. राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान है.’ उन्होंने कहा, ‘न्यूज क्लिक जब शुरू हुआ, उसके बाद करोड़ों रुपये की फंडिंग मिली. हम इस एंटी इंडिया एजेंडे को चलने नहीं देंगे. न्यूजक्लिक प्रचार का एक खतरनाक माध्यम है.’

