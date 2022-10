'हरियाणा, तेलंगाना, यूपी' उपचुनाव के लिए BJP ने घोषित किए उम्मीदवार, कुलदीप​ बिश्नोई के बेटे को मिला टिकट

नई दिल्ली: भाजपा ने हरियाणा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की 1-1 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं. इन तीनों सीटों पर 3 नवंबर, 2022 को मतदान होना प्रस्तावित है. हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट से भाजपा ने पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा है. तेलंगाना के मुनुगोड़े सीट से कोमातिरेड्डी रोजगोपाल रेड्डी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं यूपी कि गोला गाकरननाथ सीट से बीजेपी ने अम​न गिरि को चुनाव मैदान में उतारा है. आपको बता दें कि इस साल जुलाई में कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे.

भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने आदमपुर सीट से इस्तीफा दे दिया था. इस कारण यहां उपचुनाव कराना पड़ रहा है. अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पोते भव्य इस सीट से भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ेंगे. इससे पहले भव्य वर्ष 2019 में कांग्रेस के टिकट पर हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, परंतु उन्हें भाजपा के बृजेंद्र सिंह से हार का सामना करना पड़ा था. भव्य को 1 लाख 84 हजार वोट मिले थे और वह तीसरे नंबर पर रहे. वर्ष 1968 से लेकर 1982 तक भजनलाल आदमपुर सीट से विधायक रहे. उनके बाद उनकी पत्नी जसमा देवी भी यहां से चुनाव लड़ीं. कुलदीप बिश्नोई और उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी यहां से चुनकर विधानसभा पहुंच चुके हैं.

BJP releases names of three candidates for the upcoming by-election in Assembly constituencies in Haryana, Telangana and Uttar Pradesh.

