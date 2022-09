भाजपा का मिशन 2024: पार्टी ने किया राज्य प्रभारी और सह-प्रभारी के नामों का ऐलान, देखें लिस्ट

नई दिल्ली. भाजपा ने शुक्रवार को विभिन्न राज्यों के प्रभारियों और सह-प्रभारियों की जिम्मेदारी में बड़ा बदलाव किया है. इसके अंतर्गत पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी, बिप्लब देब और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को क्रमशः पंजाब, हरियाणा, केरल में पार्टी मामलों का प्रभारी बनाया गया. भाजपा में हुए इस बड़े और अहम बदलावों को इन राज्यों में होने वाले आगामी विधान सभा चुनावों के साथ-साथ 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विनोद तावड़े को बिहार का नया प्रभारी बनाया है, जबकि सह-प्रभारी की जिम्मेदारी पहले की तरह हरीश द्विवेदी ही संभालते रहेंगे. छत्तीसगढ़ का प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिनि नबीन को बनाया गया है. त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को हरियाणा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड और विनोद सोनकर को दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव का प्रभारी बनाया गया है.

केरल का प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेड़कर को बनाया गया है. राधामोहन अग्रवाल को लक्षद्वीप के प्रभारी के साथ-साथ केरल के सह-प्रभारी की जिम्मेदारी भी दी गई है. पी. मुरलीधर राव को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है और उनके साथ राज्य में दो नेताओं पंकजा मुंडे और रमाशंकर कठेरिया को सह-प्रभारी बना कर लगाया गया है.

BJP appoints party’s state incharges & co-incharges for states

Ex-Tripura CM Biplab Deb to be the incharge of Haryana,ex-Gujarat CM Vijay Rupani to be that of Punjab-Chandigarh, ex-Bihar Minister Mangal Pandey to be that of WB & Sambit Patra to be coordinator of northeast states pic.twitter.com/z80tMyGYQw

— ANI (@ANI) September 9, 2022