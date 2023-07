कोलकाता. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने शनिवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में इस सप्ताह की शुरुआत में लोगों के एक समूह ने दो महिलाओं को निर्वस्त्र किया और उनके साथ मारपीट की. बुधवार की घटना का एक कथित वीडियो बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शनिवार को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें महिलाओं को बेरहमी से पीटते हुए दिखाया गया है. हालांकि राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इस आरोप को खारिज किया है और बीजेपी पर ‘ध्यान भटकाने की रणनीति’ का सहारा लेने का आरोप लगाया.

बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर लगाए आरोप

इससे पहले अमित मालवीय ने ट्वीट कर दावा किया, ‘पश्चिम बंगाल में दहशत जारी है. मालदा के बामनगोला पुलिस थाने के पाकुआ हाट इलाके में दो आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, प्रताड़ित किया गया और बेरहमी से पीटा गया, जबकि पुलिस मूकदर्शक बनी रही.’

उन्होंने कहा, ‘यह भयानक घटना 19 जुलाई की सुबह हुई थी. महिलाएं सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय से थीं और एक उन्मादी भीड़ उनके खून की प्यासी थी… कोई भी त्रासदी घट सकती थी, जिससे ममता बनर्जी को गहरा आघात लगना चाहिए था और केवल आक्रोश जताने के बजाय वह कार्रवाई कर सकती थीं, क्योंकि वह बंगाल की गृह मंत्री भी हैं….’

The horror continues in West Bengal. Two Tribal women were stripped naked, tortured and beaten mercilessly, while police remained a mute spectator in Pakua Hat area of ​​Bamangola Police Station, Malda.

The horrific incident took place on the morning of 19th July. The women… pic.twitter.com/tyve54vMmg

— Amit Malviya (@amitmalviya) July 22, 2023