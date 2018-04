Updated: April 23, 2018, 12:43 PM IST

He has decided correctly. He need not have taken two days to make the decision. It should've been considered null and void & thrown out from the beginning. Congress committed suicide by doing this: Subramanian Swamy on rejection of #ImpeachmentMotion notice againt CJI Dipak Misra pic.twitter.com/1Q0rYmboJm

— ANI (@ANI) April 23, 2018



What!! VP Naidu rejects impeachment motion against CJI signed by 64 RS MPs! On what grounds? He has no power to say that charges are not made out. That's for the inquiry committee of 3 judges. He only has to see if it's signed by >50 MPs & possibly if charges are of misbehaviour

— Prashant Bhushan (@pbhushan1) April 23, 2018



Expectedly, Sh Naidu rejected imp’ment motion. Unexpectedly, he did so within one day of returning from outstn. Hopefully, the alacrity was not intended to render infructuous calls for CJI to stop Admn work

— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) April 23, 2018



Constitutional process of impeachment is set in motion with 50 MP’s giving the motion.



RS Chairman can’t adjudge the motion, for he has no mandate to decide the merits of the motion.



This is truly a fight between forces ‘Rejecting Democracy’ & voices ‘Rescuing Democracy’.

1/3

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) April 23, 2018

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष की ओर से लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया है. इसके बाद कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है. कांग्रेस ने इस फैसले को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है. कांग्रेस ने यह भी कहा कि इस फैसले पर कानून के जानकारों से बात कर राय ली जाएगी. वहीं, सीनियर वकील प्रशांत भूषण के मुताबिक, महाभियोग प्रस्ताव खारिज करने का फैसला राजनीति से प्रेरित है.जबकि, बीजेपी का कहना है कि सीजेआई के मामले पर कांग्रेस खुद ही राजनीति कर रही थी. बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि उपराष्ट्रपति ने यह फैसला लेने में 2 दिन का वक्त लगा दिया. उन्हें यह प्रस्ताव तत्काल खारिज कर देना चाहिए था. कांग्रेस ने ऐसा कर अपनी खुदकुशी की है.दरअसल, सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए शुक्रवार को कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को नोटिस सौंपा था. विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव पर 7 राजनीतिक पार्टियों के 71 सांसदों ने साइन किए थे, जिसमें 7 सांसद रिटायर्ड हो चुके हैं. महाभियोग प्रस्ताव पर फैसले लेने के लिए उपराष्ट्रपति नायडू ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और दूसरे संविधान विशेषज्ञों से राय-मशवरा लेने के बाद सोमवार को ये प्रस्ताव खारिज कर दिया.सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज होने के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने कहा, "क्या! वेंकैया नायडू ने चीफ जस्टिस के खिलाफ 64 सांसदों के हस्ताक्षर होने के बाद भी महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया है! किस आधार पर? उन्हें आरोपों के पीछे तथ्य नहीं हैं, ऐसा कहने का अधिकार नहीं है. यह 3 जजों की कमिटी के लिए जांच का विषय है. उन्हें सिर्फ यह देखना है कि क्या जरूरी 50 सांसदों के हस्ताक्षर हैं या नहीं.'प्रशांत भूषण ने कहा, "चीफ जस्टिस को बचाने के लिए मोदी सरकार दबाव में काम कर रही है.' बता दें कि प्रशांत भूषण इसके पहले भी चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा चुके हैं.वहीं, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है, "उम्मीद के अनुसार, उपराष्ट्रपति नायडू ने महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया है. हालांकि, ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि वो ऐसा सिर्फ एक दिन में ही करेंगे."कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, "महाभियोग प्रस्ताव 50 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ संवैधानिक प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन करते हुए लाया गया था. राज्यसभा सभापति को प्रस्ताव खारिज करने का अधिकार नहीं है. यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि लोकतांत्रिक ताकतों को कमजोर करनेवालों के खिलाफ यह लोकतंत्र बचानेवालों का संघर्ष है."वहीं, कांग्रेस नेता पीएन पुनिया ने कहा- 'यह गंभीर मामला है. हमें नहीं पता कि प्रस्ताव क्यों खारिज किया गया. पार्टी कानूनी जानकारी लेने के बाद आगे कदम उठाएगी."