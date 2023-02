मेघालय की सभी 60 सीटों पर BJP ने उतारे उम्मीदवार, नागालैंड में 20 सीटों पर लड़ेगी चुनाव

नई दिल्ली: बीजेपी ने आगामी मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए 60 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. वहीं, पार्टी ने नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तेमजेन इम्ना अलोंग अलोंगटकी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे. भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा, ‘हम नगालैंड की 60 में से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. बाकी सीटें हमारे गठबंधन सहयोगी एनडीपीपी को दी गई हैं. हम मेघालय की सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. हमारी टैगलाइन है ‘एम पावर मेघालय’ यानी मोदी ने मेघालय को दी मजबूती. वहां डबल इंजन की सरकार बनेगी.’

निर्वाचन आयोग ने गत 18 जनवरी को त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी. त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मेघालय और नगालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी. तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों का ऐलान 2 मार्च को एक साथ होगा. त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड विधानसभा चुनाव में एक समानता यह है कि तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है, क्योंकि तीनों राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है. उम्मीदवार विधानसभा चुनाव के लिए त्रिपुरा में 21 जनवरी से 30 जनवरी तक, मेघालय और नगालैंड में 31 जनवरी से 7 फरवरी तक नामांकन कर सकेंगे. नाम वापसी की आखिरी तारीख त्रिपुरा में 2 फरवरी, और मेघालय-नगालैंड में 10 फरवरी है.

BJP announces its 20 candidates for the Nagaland Assembly election

BJP state president Temjen Imna Along to contest from Alongtaki Legislative Assembly constituency pic.twitter.com/Lay1FcJygD

— ANI (@ANI) February 2, 2023