अंबेडकर जयंती के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को LSR कॉलेज में व्याख्यान देने से रोका गया! SFI पर लगाया आरोप

प्रख्यात दलित स्कॉलर और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, अंबेडकर जयंती के मौके पर लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन (Lady Sri Ram College For Women- LSR) 14 अप्रैल को गूगल मीट के माध्यम से अपने विचार रखने वाले थे, मगर उन्हें व्याख्यान देने से रोक दिया गया. खबरों के मुताबिक कॉलेज के एससी-एसी सेल ने ऐसा किया. न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में गुरु प्रकाश पासवान ने कहा, ‘मुझे LSR कॉलेज ने अंबेडकर जंयती के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन बाद में सूचित किया गया कि एक छात्र संघ के विरोध के कारण इसे रद्द कर दिया गया. यह असहिष्णुता का प्रतीक है.’

भाजपा के प्रवक्ता ने आगे कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंबेडकर जयंती पर एक दलित व्यक्ति को बोलने से रोका गया. यह ऐसे समूहों खासकर एसएफआई की तानाशाही और अधिनायकवादी सोच को दर्शाता है, जो लोगों को बोलने से रोक रहे हैं. इस संघ ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है.’

Delhi | I was invited by LSR college for the event on Ambedkar Jayanti but was informed yesterday that due to a protest by the students union group, the show has been cancelled. It’s an epitome of intolerance: BJP national spokesperson Guru Prakash Paswan pic.twitter.com/U3VArYEonp

