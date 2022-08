भाजपा नेता खुशबू सुंदर ने किया बिलकिस बानो का समर्थन, दोषियों की रिहाई पर जताया कड़ा विरोध

नई दिल्लीः बिलकिस बानो गैंगरेप केस के दोषियों की रिहाई मामले में कई भाजपा नेताओं ने विरोध दर्ज कराया है. तमिलनाडु बीजेपी की नेता और पार्टी की कार्यकारी समिति की सदस्य खुशबू सुंदर ने गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ अपना पक्ष रखते हुए पीड़िता के लिए न्याय की गुहार लगाई है. खुशबू सुंदर से पहले महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और वरिष्ठ भाजपा नेता व हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी बिलकिस बानो केस पर अपनी राय रखी थी. दोनों ने कहा था कि बलात्कार के दोषियों का इस तरह सत्कार करना ठीक नहीं है.

खुशबू सुंदर ने ट्वीट किया, एक महिला, जिसका रेप होता है. उसके साथ मारपीट और क्रूरता की जाती है और उसकी आत्मा को जीवन भर के लिए जख्मी कर दिया जाता है, उसे न्याय मिलना चाहिए. कोई भी शख्स जो इसमें शामिल रहा है, उसे मुक्त नहीं किया जाना चाहिए. अगर वह ऐसा करते हैं तो यह मानवता और नारीत्व का अपमान है. बिलकिस बानो या किसी भी महिला को राजनीति और विचारधाराओं से परे समर्थन की जरूरत है.

A woman who is raped, assaulted, brutalised and her soul scarred for life must get justice. No man who has been involved in it should go free. If he does so, it’s an insult to humankind and womanhood. #BilkisBano or any woman, needs support, beyond politics n ideologies. Period.

— KhushbuSundar (@khushsundar) August 24, 2022