कांग्रेस बोली- मंदिर के नाम पर 'चंदे की लूट' के बाद अब अयोध्या में ‘जमीन की लूट’, रामद्रोह कर रहे भाजपा नेता

UP चुनाव में PM मोदी ने लगाया 'MDH' का तड़का, यह है योगी की फिर वापसी का प्लान

नई दिल्ली. कांग्रेस (Congress) ने बुधवार को आरोप लगाया कि भाजपा (BJP) के कई नेताओं तथा उत्तर प्रदेश शासन(Government of Uttar Pradesh) के कुछ अधिकारियों ने अयोध्या में

निर्माणाधीन राम मंदिर (Ram temple in Ayodhya) के आसपास की जमीनों को औने-पौने दाम पर खरीदा है तथा जमीन की यह ‘लूट’ साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला (Supreme Court’s decision on Ram Mandir) आने के बाद की गई है. पार्टी महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘चंदे की लूट’ और ‘जमीन की लूट’ पर जवाब देना चाहिए तथा पूरे प्रकरण की जांच करानी चाहिए.

उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा के कुछ विधायकों और स्थानीय प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के नाम का उल्लेख किया और दावा किया कि भाजपा के लोगों ने ‘रामद्रोह’ किया है जिसके लिए वे ‘पाप और शाप’ के भागी हैं. कांग्रेस के इस दावे पर फिलहाल भाजपा या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

क्या है कांग्रेस के आरोप?

सुरजेवाला ने कहा, ‘पहले मंदिर के नाम पर चंदे की लूट की गई और अब संपत्ति बनाने की लूट हो रही है. साफ है कि भाजपाई अब रामद्रोह कर रहे हैं. जमीन की सीधे लूट मची हुई है. एक तरफ आस्था का दीया जलाया गया और दूसरी तरफ भाजपा के लोगों द्वारा जमीन की लूट मचाई गई है.’

उन्होंने दावा किया, ‘अब नया खुलासा हुआ है कि निर्माणधीन राम मंदिर के निकट की जमीनें भाजपा के विधायकों, महापौर, ओबीसी आयोग के सदस्य और प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा औने-पैमाने दाम पर खरीद ली गई हैं. यहां तक कि दलितों की जमीनों को भी हड़प लिया गया है. राम मंदिर मामले को लेकर न्यायालय का फैसला आने के बाद यह सब किया गया.’

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘ भगवान श्रीराम आस्था, विश्वास, मर्यादा और सनातन के प्रतीक हैं. लेकिन भाजपा के लोग उनके नाम पर भी लूट का धंधा चला रहे हैं. प्रधानमंत्री जी बताएं कि आप अपना मुंह कब खोलेंगे? प्रधानमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि (वह) चंदे की लूट और जमीन की लूट की जांच कब कराएंगे?’

