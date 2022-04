हैदराबाद में रामनवमी जुलूस में बीजेपी विधायक राजा सिंह का भड़काऊ गाना, ओवैसी ने की कार्रवाई की मांग

हैदराबाद. भाजपा विधायक राजा सिंह ने रविवार को हैदराबाद में रामनवमी जुलूस में कथित तौर पर एक भड़काऊ गीत गाया है. जिसमें कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ ‘मथुरा और काशी को साफ करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करेंगे और भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा. गाने के बोल में ये भी कहा गया है कि जो भगवान राम का नाम नहीं लेते, उनको देश छोड़ना होगा. घोषमहल के भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने 10 अप्रैल को हैदराबाद में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान कथित तौर पर ये गीत गाया.

हैदराबाद में ये रामनवमी जुलूस हैदराबाद के चारमीनार सहित पुराने शहर से होकर गुजरी. इस जुलूस में बीजेपी विधायक ने कहा कि ‘अयोध्या के बाद अब मथुरा और काशी की योगी बुलडोजर से सफाई करेंगे और भारत जल्द ही ‘हिंदू राष्ट्र’ बनेगा.’ इसी गाने में राजा सिंह ने आगे कहा कि ‘जो राम का नाम न लें उनको भारत से भगना है.’ इस गाने के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक ट्विटर पोस्ट को रीट्वीट किया. ओवैसी ने हैदराबाद पुलिस से बीजेपी के विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.

BJP MLA Raja Singh sings the song “Jo ram ka naam na le unko bharat se bhagana Hai” at #RamNavami Rally in Hydrabad.@hydcitypolice should take immediate action on this.@asadowaisi @KTRTRSpic.twitter.com/wGEEa7FHEg

— Naved Sheikh (@navedns1) April 10, 2022