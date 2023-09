नई दिल्ली. देश में एक बार फिर भारतीय संविधान से इंडिया शब्द को हटाने की मांग की गई है. भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने बयान जारी करते हुए कहा कि इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए और इसकी मांग देश के हर कोने से हो रही है. बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा, ‘पूरा देश मांग कर रहा है कि हमें ‘इंडिया’ की जगह ‘भारत’ शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए. ‘इंडिया’ शब्द अंग्रेजों द्वारा दी गई एक गाली है जबकि ‘भारत’ शब्द हमारी संस्कृति का प्रतीक है. मैं चाहता हूं कि हमारे संविधान में बदलाव हो और इसमें ‘भारत’ शब्द जोड़ा जाए.’

इसके अलावा उन्होंने कहा, ‘मैं ये अभियान नहीं चला रहा हूं. बल्कि सारा देश ये चाह रहा है. तमाम हिस्सों से ये बात आ रही है. आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने भी भारत पर अपील की है कि लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए. दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए. देश का नाम केवल भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं है. भारत शब्द में जज्बा है. भारत एक प्राणवान शब्द है. इससे हमें ऊर्जा मिलती है. श्रद्धा का एक भाव आता है.

