नई दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी की विधायक रिवाबा जडेजा और सांसद पूनमबेन माडम के बीच हुई तकरार का मामला अब थमता हुआ नजर आ रहा है. मामले को बढ़ता देख जामनगर से सांसद पूनम माडम ने मीडिया के सामने स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने कहा कि रिवाबा उनकी छोटी बहन हैं. बता दें कि मेरी माटी मेरा कार्यक्रम के तहत लखोटा झील पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था. इस दौरान पूनम माडम चप्पल पहनकर हार अर्पित करने गई थीं.

वहीं रिवाबा जडेजा चप्पल उतारकर स्मारक पर पहुंची. आरोप है कि पूनम माडम ने टिप्पणी की कि कुछ लोग स्मार्ट बनते हैं. इसके बाद रिवाबा को गुस्सा आया और उन्होंने वहीं पर पहले मेयर और फिर सांसद पूनम माडम को खरी-खोटी सुना दी थी. मीडिया की मौजूदगी में तीन महिला नेताओं के साथ हुआ झगड़ा वायरल हो गया था. झगड़े के बाद मेयर बीना कोठारी ने इस पूरे मामले को बीजेपी का आंतरिक और पारिवारिक मामला करार दिया था.

#WATCH | BJP MP Poonamben Maadam speaks on her verbal spat with Jamnagar North MLA Rivaba Jadeja during an event in Jamnagar, says, “There was definitely some misunderstanding and its reaction was visible in the viral video. And as I said, the party is like a family, everyone in… https://t.co/3rdY36J1Lw pic.twitter.com/k7rrtoUN6Y

— ANI (@ANI) August 17, 2023