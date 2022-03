बीरभूम हिंसा पर बोलते हुए राज्यसभा में रोने लगीं सांसद रूपा गांगुली, बंगाल में की राष्ट्रपति शासन की मांग

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में शुक्रवार को राज्यसभा में बीरभूम हिंसा को लेकर जोरदार हंगामा हुआ. राज्यसभा सदस्य रूपा गांगुली ने बीरभूम हिंसा मामले पर बोलते हुए फफक-फफक कर रोने लगीं. रूपा गांगुली ने राज्यसभा में कहा कि आज पश्चिम बंगाल के विषय में वह बात करनी है, जिसे करके मेरा सिर झुक जाता है. समझ नहीं आता कहां से शुरू करूं.

उन्होंने कहा, इस घटना में कितने लोग मरे अगर बताऊं तो सिर्फ 8 ही हैं. दो बच्चे हैं और बाकी लोग अभी आग से झुलस कर ऐसे अस्पताल में भर्ती हैं, जहां बर्न यूनिट नहीं है. उन्होंने चेयर को संबोधित करते हुए तंज भरे ल​हजे में कहा, इस बार सिर्फ 8 लोग मरे हैं, ज्यादा नहीं मरे सर, ज्यादा मरने से फर्क नहीं पड़ता. बात यह है कि जला के मारा जाता है. बात यह है कि अवैध बंदूकें रखी जाती हैं. बात यह है कि पुलिस पर भरोसा नहीं है.

BJP MP Roopa Ganguly breaks down in Rajya Sabha over Birbhum incident, said “We demand President’s rule in West Bengal. Mass killings are happening there, people are fleeing the place… the state is no more liveable.” pic.twitter.com/tPzp30loAi

हाथ-पैर तोड़े गए फिर कमरे में बंद कर जला दिया

राज्यसभा सांसद ने आगे कहा, बात यह है कि अनीस खान मरता है तो सिर्फ सीबीआई जांच की मांग करते हुए. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीते 7 दिन में 26 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं. बीरभूमि में जलाकर मारे जाने वालों की ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है कि पहले उनके हाथ-पैर तोड़े गए फिर कमरे में बंद कर जिंदा जला दिया गया. लोग वहां से भाग रहे हैं. लोग वहां जीने लायक नहीं रह गए हैं.

Delhi | People can’t speak in West Bengal. Govt is protecting the murderers. There is no other state where govt kills people after winning elections. We are human beings. We don’t do stone-hearted politics: BJP MP Roopa Ganguly on her breakdown in Rajya Sabha pic.twitter.com/9yipSPFom2

— ANI (@ANI) March 25, 2022