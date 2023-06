हैदराबाद. तेलंगाना के भाजपा सांसद सोयम बापू राव का एक वीडियो सामने आने के बाद वह विवादों में घिर गए हैं. इसमें वह सरकारी धन के दुरुपयोग करने की बात कहते दिख रहे हैं. सोयम बापू राव ने स्वीकार किया है कि उन्होंने एमपी एलएडीएस फंड का इस्तेमाल निजी कामों में किया है. सोयम बापू राव ने भाजपा प्रतिनिधियों के साथ एक कार्यक्रम में खुले तौर पर स्वीकार किया कि उन्होंने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (LADS) के फंड का इस्तेमाल अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए करने के बजाय अपने निजी कामों के लिए किया.

1993 में शुरू की गई एमपीलैड्स योजना सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर स्थानीय विकास परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करने की अनुमति देती है. वायरल वीडियो में राव को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्होंने प्राप्त धन का एक हिस्सा नगरपालिका पुलिस प्रशिक्षण समितियों (एमपीटीसी) और क्षेत्र के पार्षदों को वितरित किया.

“I used my MPLADS funds to construct a home & to get my son married” – #BJP MP from Adilabad, Telangana #SoyamBapuRao

Desh keliye, Dharm keliye Shaayad ! pic.twitter.com/yHyUonR9Hk

