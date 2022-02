उत्तराखंड में BJP ने समान नागरिक संहिता का वादा किया है, क्या राज्य सरकारें ऐसा कर सकती हैं?, जानिए क्या कहता है संविधान

नई दिल्ली. उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Assembly Election) के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से मुख्मयंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) का वादा किया है. उन्होंने कहा है कि अगर राज्य में फिर भाजपा की सरकार (BJP Government) बनी तो वह उत्तराखंड के लोगों के लिए यूसीसी (UCC) लागू करेगी. इसके प्रावधान विवाह, तलाक, बच्चे को गोद लेने, विरासत, उत्तराधिकार जैसे मामलों में उत्तराखंड के सभी लोगों पर समान रूप से लागू होंगे.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस घोषणा का भाजपा नेताओं ने बढ़-चढ़कर स्वागत किया है. मगर दिलचस्प बात ये कि उत्तराखंड के लिए भाजपा के घोषणा-पत्र (BJP Manifesto for Uttarakhand) में यूसीसी का जिक्र ऐसे उल्लेखनीय रूप से नहीं किया गया है. जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के घोषणा-पत्र (BJP Manifesto for Loksabha Election-2019) में स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि वह देश में यूसीसी लागू की जाएगी. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस मसले पर भाजपा (BJP) को कोई भ्रम है? या वह केंद्र, राज्य के मामले को अलग-अलग देख रही है? क्या राज्य सरकारें अपने स्तर पर यूसीसी (UCC) लागू कर सकती हैं? और क्या किसी राज्य ने अब ऐसा किया है? संविधान के नजरिए से इन सवालों के उत्तर समझने की कोशिश करते हैं.

संविधान में क्या व्यवस्था है, UCC के संबंध में?

यूसीसी का विषय संविधान की समवर्ती सूची (Concurrent List of Indian Constitution) के तहत आता है. इस सूची में क्रमांक-5 पर यह विषय दर्ज है. इस सूची के विषयों पर केंद्र सरकार के साथ ही राज्यों की सरकारें कानून बना सकती हैं. संविधान के अनुच्छेद-44 के मुताबिक, ‘राज्य भारत के क्षेत्राधिकार के भीतर नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू कर सकता है.’ यहीं पर संविधान के दो अन्य अनुच्छेदों का उल्लेख भी प्रासंगिक है. पहला- अनुच्छेद-12, जिसके मुताबिक ‘राज्य’ से तात्पर्य केंद्र और प्रदेशों की सरकार दोनों से है. दूसरा- अनुच्छेद-254, जिसमें प्रावधान है कि यूसीसी को भारत के राष्ट्रपति (President of India) की मंजूरी के बिना लागू नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही अनुच्छेद-44 में ही यूसीसी का जिक्र ‘भारत के क्षेत्राधिकार’ (Territory of India) के लिए किया गया है, यह भी ध्यान रखना जरूरी है. यानी समवर्ती सूची का विषय होने के बावजूद यह लगभग सुनिश्चत है कि यूसीसी पर केंद्र सरकार ही अंतिम फैसला कर सकती है.

केंद्र ने कोर्ट में कहा है- यूसीसी पर संसद ही कर सकती है फैसला

इसी फरवरी-2022 का मामला यहां उल्लेखनीय है. यूसीसी (UCC) के मसले पर दायर एक याचिका की दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई थी. भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने 2019 में यह याचिका दायर की थी. इस पर केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय की ओर से 12 पेज का हलफनामा अदालत में पेश किया गया है. इसमें कहा गया है कि सिर्फ ‘संसद यूसीसी पर कानून बना सकती है. लिहाजा, भारत के विधि आयोग (Law Commission of India) की रिपोर्ट मिलते ही केंद्र सरकार इस दिशा में सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करेगी. ताकि सबकी सम्मति और सहमति से विधेयक का मसौदा तैयार किया जा सके. यूसीसी लागू के बाद देश की अखंडता को मजबूती मिलेगी. विभिन्न समुदायों को उन मसलों पर भी एक समान मंच पर लाया जा सकेगा, जो अभी विभिन्न धार्मिक कानूनों (Personal Laws) के हिसाब से संचालित किए जा रहे हैं.’ यही नहीं, केंद्र सरकार ने इस हलफनामे में अदालत से आग्रह किया है कि वह इस मसले पर कोई आदेश जारी न करे. हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया है कि सरकार यूसीसी (UCC) कब तक लागू कर देगी.

क्या किसी राज्य में यूसीसी लागू है?

फिलहाल देश में गोवा एक ऐसा राज्य है, जहां यूसीसी लागू है. लेकिन यह कानून वहां पुर्तगालियों ने 1867 में लागू किया था. उस समय यह गोवा का पुर्तगाली सिविल कोड (GPCC) कहा जाता था. फिर दिसंबर 1961 में गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से आजाद कराया गया. इसके अगले साल 1962 में भारतीय संसद ने एक कानून पारित किया. इसके तहत जीपीसीसी को जीसीसी (Goa Civil Code) के स्वरूप में वहां जारी रखने की मंजूरी दी. साथ राज्य की विधायिका को यह अधिकार दिया कि वह चाहे तो इसे हटा सकती है या जरूरत होने पर इसमें संशोधन कर सकती है. इसे बाद से अब तक गोवा विधानसभा ने जीसीसी को जारी रखा हुआ है. इसीलिए वहां न तो हिंदू विवाह अधिनियम-1955 के प्रावधान लागू होते हैं, न शरीयत अधिनियम-1937 के. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम- 1925, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम-1939, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम- 1956 आदि भी वहां लागू नहीं होते. सभी संप्रदायों पर समान रूप से जीसीसी के प्रावधान लागू होते हैं.

हालांकि यहीं यह ध्यान रखने की जरूरत है कि गोवा में समान नागरिक संहिता (UCC) भारत की आजादी से पहले की है. यानी कोई अन्य राज्य उसका उदाहरण लेकर यूसीसी लागू नहीं कर सकता. क्योंकि भारतीय संविधान इसके लिए हर तरह से सिर्फ केंद्र को पाबंद करता है.

(डिस्क्लेमर : विराग गुप्ता वरिष्ठ वकील और स्तंभकार हैं. इस लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं.

