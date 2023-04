कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी की, 23 नामों में 'नागराज छब्बी' भी शामिल

Karnataka Elections 2023: भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को अगले विधानसभा चुनाव के लिए अपने 23 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. दूसरी लिस्ट में दो महिलाओं का नाम शामिल है. वहीं, हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेसी नेता नागराज छब्बी कलघाटगी से चुनाव लड़ेंगे. वहीं, कोलार गोल्ड फील्ड (केजीएफ) से SC उम्मीदवार अश्विनी सम्पंगी मैदान में हैं. मालूम हो कि रविवार को बीजेपी की चुनाव इकाई की नई दिल्ली में उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ था जिसमें पीएम, बीजेपी अध्यक्ष, गृहमंत्री, और मुख्यमंत्री सहित कई प्रमुख नेता शामिल थे.

रविवार के बैठक के बाद बीजेपी ने मंगलवार को 189 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी. इस लिस्ट में 32 कैंडिडेट OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) कैटेगरी से, 30 SC (अनुसूचित जाति) से और 16 ST (अनुसूचित जनजाति) से, जबकि 52 नए नामों को शामिल किया गया है. वहीं, इस लिस्ट में 9 डॉक्टर, रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, 31 पोस्ट ग्रैजुएट और 8 महिलाओं को टिकट दिया है. वहीं, पार्टी प्रमुख ने बताया कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शिगगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे.

यहां देखें लिस्ट-

BJP releases the party’s second list of 23 candidates for #KarnatakaElections2023

Nagaraja Chabbi, a Congress leader who recently joined BJP, to contest from Kalghatgi. pic.twitter.com/y5ugNGDaqu

