भाजपा ने किया पीसी जॉर्ज का समर्थन तो भड़के केरल के CM पिनराई विजयन, दे डाली ये नसीहत

त्रिवेंद्रम: भड़काऊ भाषण देने के मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज पर हुई कार्रवाई को भाजपा ने एलडीएफ सरकार द्वारा ईसाई समुदाय पर लक्षित हमला करार दिया है. केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भाजपा पर पटलवार करते हुए देश में अल्पसंख्यक समुदाय पर कथित रूप से संघ परिवार और अन्य दक्षिणपंथी समूहों द्वारा किए गए हमलों की एक सूची जारी की है.

पिनराई विजयन ने गुरुवार को आगामी त्रिक्काकारा उपचुनाव से जुड़े एलडीएफ सम्मेलन में अपने भाषण की शुरुआत में कहा, ‘ग्रैहम स्टेंस और उनके दो बेटों को कोई कैसे भूल सकता है, जिन्हें बजरंग दल ने जला दिया था. केरल के मुख्यमंत्री ने जनपक्षम नेता पीसी जॉर्ज, जिन्हें गुरुवार को हेट स्पीच केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, पर निशाना साधते हुए कहा, ‘ईसाइयों की रक्षा करने की आड़ में, वे (भाजपा) सांप्रदायिक जहर उगलने वाली जीभ का समर्थन कर रहे हैं.’

केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने दावा किया कि आरएसएस/संघ परिवार ने अकेले 2021 में 486 ईसाई विरोधी हमले किए हैं. वह जनसभा में 1998 में गुजरात में चर्चों पर हमले के साथ शुरू होने वाली घटनाओं की एक विस्तृत टाइमलाइन लेकर आए थे. विजयन ने कहा, ‘गुजरात की सत्ता में आई भाजपा सरकार ने वही नीति जारी रखी और बजरंग दल के नेतृत्व में चर्चों और स्कूलों पर हमले जारी रहे.’

Last year, 486 anti-Christian attacks took place in many parts of the country.There are those in the Sangh Parivar who think that the same can happen in our state. But unlike other states, they know that drastic action will be taken here: Kerala CM Pinarayi Vijayan in Kochi y’day pic.twitter.com/395NT8ZssN

