पूर्वोत्तर की तरह कर्नाटक में भी साफ हो जाएगी कांग्रेस, गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर तंज

पणजी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दक्षिण गोवा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा, राहुल बाबा सुन लो..! कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी. कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं. उन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा और पूर्वोत्तर राज्यों में राहुल गांधी ने प्रचार किया, लेकिन वहां कांग्रेस का सफाया हो गया.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में हुए चुनाव में प्रचार किया, लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया. अमित शाह ने कहा, ‘जब हमने गोवा और उत्तराखंड में चुनाव जीते तो कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि वे छोटे राज्य हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि छोटे राज्य देश के महत्वपूर्ण हिस्से हैं.’

