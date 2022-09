नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! सहकारी समिति के चुनाव में TMC का सफाया

कोलकाताः कभी तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहे नंदीग्राम में रविवार को भाजपा ने एक सहकारी कृषि समिति के चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की. लंबे समय तक तृणमूल के कब्जे वाली भेकुटिया सहकारी कृषि विकास समिति पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है. इस चुनाव को लेकर रविवार सुबह से ही तनाव का माहौल रहा. स्थिति को संभालने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी. दोपहर में नतीजों की घोषणा हुई, जिसमें भाजपा ने 12 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की है. दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस को केवल 1 सीट से संतोष करना पड़ा. यह सीट भी उसने केवल 1 वोट के अंतर से जीता. बंगाल के राजनीतिक हलकों में भाजपा की यह जीत काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

वहीं, टीएमसी ने बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है. नंदीग्राम तृणमूल प्रखंड के अध्यक्ष बप्पादित्य कर ने कहा कि हम शांतिपूर्ण मतदान चाहते थे, लेकिन भाजपा ने बाहरी लोगों को लाकर जीत हासिल की है. उन्होंने आरोप लगाया कि वोटरों को प्रभावित करने के लिए भाजपा बाहरी लोगों को बूथ तक ले गई. दूसरी तरफ, भाजपा के पूर्व मेदिनीपुर के जिला उपाध्यक्ष प्रलोय पाल ने कहा कि जहां मतदाता बिना डरे वोट कर पाएंगे, वहां तृणमूल हारेगी और भाजपा जीतेगी. ऐसा ही नंदीग्राम के भेकुटिया में हुआ. तृणमूल का बाहरी लोगों को लाने का आरोप पूरी तरह गलत है. उन्होंने कहा कि पंचायत व लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की जीत होगी. पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर राज्य में मुख्य विपक्षी भाजपा लगातार हमलावर है.

Nationalist Greetings to all the Cooperative Society voters of Bhekutia Samabay Krishi Unnayan Samiti, of my Nandigram Constituency, for electing the @BJP4Bengal Panel of Directors.

Victories like this pave the path for greater success in the future.

Congratulations !!! pic.twitter.com/Plv2YSFFgN

— Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) September 18, 2022