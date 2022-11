भाजपा कार्यकर्ता हत्याकांड: NIA ने जांच तेज की, आरोपियों का सुराग देने वालों को मिलेगी बड़ी इनामी राशि

मेंगलुरु: भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के नेता प्रवीण नेत्तारु की हत्या के मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) ने घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति इस कांड के चार आरोपियों के ठिकाने के बारे में सुराग देगा, उसे नकद ईनाम दिया जाएगा. एनआईए पिछले दो महीने से इस मामले की जांच कर रही है लेकिन वह इन चारों आरोपियों का पता नहीं लगा पायी है. चारों प्रतिबंधित पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सदस्य हैं.

मोहम्मद मुस्तफा बेल्लारे और तुफैल मडिकेरी के बारे में सुराग देने पर पांच लाख रुपये के नकद इनाम तथा उमर फारूक सुल्लिया एवं अबूबक्केर सिद्दिकी बेल्लारे के बारे में सुराग देने पर दो लाख रुपये के नकद ईनाम की घोषणा की गयी है. एजेंसी द्वारा जारी किये गये पोस्टर के अनुसार लोगों से एनआईए के बेंगलुरु कार्यालय में आरोपियों के बारे में सुराग देने का अनुरोध किया गया है.

National Investigating Agency (NIA) has announced a cash reward for those who will provide information about four banned PFI members wanted in Praveen Nettaru (BJP Yuva morcha worker) murder case. pic.twitter.com/Bc47AM51cD

— ANI (@ANI) November 2, 2022