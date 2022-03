Jammu-Kashmir Blast: उधमपुर के स्लाथिया चौक पर ब्लास्ट, 1 शख्स की मौत, 13 लोग घायल

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में स्लाथिया चौक पर बुधवार को विस्फोट हुआ. इस घटना में एक व्यक्ति की मौत होने और 13 लोगों के घायल होने की सूचना है. विस्फोट की इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया. बम निरोधक दस्ता और एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही हैं.

जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह धमाका एक सब्जी बेचने वाले की रेहड़ी में हुआ. केंद्रीय मंत्री और उधमपुर के सांसद डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया की जिले के तहसील कार्यालय के पास एक रेहड़ी में विस्फोट में 13 लोग घायल हुए हैं. वह इस मामले को लेकर डीसी इंदू चिब के संपर्क में हैं. उधमपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया की घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Blast explosion around “Rehri” near Tehsildar office at #Udhampur. One life lost, 13 injured being moved to hospital.I am in touch with D.C Smt Indu Chib on minute to minute basis. Exact cause and origin of the blast being worked out..too early to draw any definite conclusion.

— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) March 9, 2022