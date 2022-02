बड़े पैकेज की जॉब छोड़ ब्लड डोनेशन कैंपेन चला रहा शख्स, अबतक 35000 लोगों की जान बचाने का दावा

नई दिल्ली. पूरे देश में ब्लड डोनेशन के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली के सोशल वर्कर किरण वर्मा अब तक पूरे देश में 21000 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा कर चुके हैं. उन्होंने 28 दिसंबर से केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से अपनी पदयात्रा की शुरुआत की थी. वर्मा ने चेंज विद वन फाउंडेशन (Change With One Foundation) की स्थापना की है. इसके माध्यम से वे एक वर्चुअल ब्लड डोनेशन प्लेटफार्म सिंपली ब्लड (Simply Blood) और चेंज विद वन मील (Change With One Meal) नाम से दो प्रोग्राम चलाते हैं. उनका दावा है कि उन्होंने सही समय पर ब्लड पहुंचाकर अबतक 35000 लोगों की जान बचाई है.

वर्मा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा चलाया गया ये अब तक का सबसे बड़ा जागरूकता कार्यक्रम है, जो दो साल से ज्यादा समय से लगातार चल रहा है. वर्मा का कहना है कि उनका लक्ष्य है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद देश में किसी की मौत खून नहीं मिलने के कारण न हो. कोरोना के मामलों के बढ़ने के कारण पिछले दो साल में देश में रक्तदान में गिरावट देखी गई है. उनकी पदयात्रा का उद्देश्य लोगों को कठिन हालात में भी रक्तदान को जारी रखने के लिए जागरूक करना है. जिससे अस्पताल और ब्लड बैंकों के पास जरूरी खून की कमी नहीं रहे. इलाज के लिए जरूरी ब्लड के देश में चल रहे काले बाजार के बारे में जानकारी मिलने के बाद किरण वर्मा ने सिंपली ब्लड की स्थापना करने का फैसला किया.

वर्मा ने 26 दिसंबर 2016 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक गरीब परिवार को खून दिया था. इसके बाद जब किरण वर्मा ने उस परिवार से संपर्क किया तो वास्तविकता को जानकर उनको झटका लगा. किरण ने खून तो मुफ्त में दिया था, लेकिन एक बिचौलिए ने इसके लिए 1500 रुपये लिए थे. साथ ही जिस महिला को खून दिया गया था, इलाज का बिल चुकाने के लिए वह देह व्यापार में शामिल हो गई.

जॉब छोड़ अभियान में जुट गए

इस घटना का उनपर बहुत असर हुआ. वह एक मल्टी नेशनल कंपनी में मार्केटिंग प्रोफेशनल की पोस्ट पर थे और उनकी अच्छे पैकेज की सैलरी थी. लेकिन, उन्होंने उसी दिन नौकरी छोड़ दी और एक अभियान के तौर पर इस काम में लग गए.

रोज 30 किमी चलते हैं

किरण का कहना है कि अगर देश में 50 लाख युवा रक्तदान के लिए तैयार हो जाएं तो देश में जरूरी खून की कोई कमी नहीं रहेगी. किरण वर्मा 2018 में भी 16000 किमी. की पदयात्रा जागरूकता अभियान के तहत कर चुके हैं. वे रोजाना करीब 30 किमी. पैदल चलते हैं. लेकिन अब मांसपेशी के दर्द के कारण उन्होंने अपनी रफ्तार को थोड़ा कम कर दिया है.

