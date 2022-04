Video: BMW की बेकाबू रफ्तार, देखें कैसे डिवाइडर फांदकर स्कूटी सवार महिला को रौंदा

मेंगलुरु: मेंगलुरु में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार महिला को जोरदार टक्कर (Horrific Road Accident) मार दी. इस हादसे में महिला बुरी तरह घायल हो गई. इस एक्सीडेंट की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. दरअसल यह महिला रोड पर डिवाइडर के किनारे स्कूटी पर सवार होकर खड़ी थी. इसी दौरान तेजी से आई बीएमडब्ल्यू कार डिवाइडर पार करके स्कूटी से जा टकराई.

यह घटना दोपहर करीब डेढ़ बजे बल्लालबाग जंक्शन पर हुई. इस एक्सीडेंट में महिला समेत दूसरी कार ड्राइवर घायल हो गया, जिनका इलाज जारी है. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने इस दर्दनाक एक्सीडेंट का रौंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो शेयर किया.

Mangaluru:Driving a BMW Thrills, but many times it Kills,when the driver behind its wheel is driving rash,or intoxicated by drugs or alcohol but whatever be the case,here is an example bizarre accident which took place during the afternoon hours of 9 April 22 on the M G Road pic.twitter.com/ncVwltdxW3

