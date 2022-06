Video: बॉडी परफ्यूम बनाने वाली कंपनी के विज्ञापन पर मचा बवाल, लोग बोले- 'रेप की संस्कृति को दे रहा बढ़ावा'

नई दिल्ली: कंपनियां अक्सर अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए विज्ञापन देती हैं, लेकिन कई बार विज्ञापन देने वाली कंपनिया कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं कि उन्हें लोगों की आलोचना का शिकार होना पड़ता है. कुछ ऐसा ही इस समय एक बॉडी परफ्यूम (Body Perfume) बनाने वाली कंपनी लेयर (Perfume Company Layer) के साथ हो रहा है. ट्विटर पर इन विज्ञापनों (Layer Shot AD) ने जिसे भी देखा उने लेयर की जमकर आलोचना की. कंपनी का यह विज्ञान सोशल मीडिया (Social Media) में तेजी से वायरल हो रहा है. विज्ञापन को लेकर लोगों ने कहा कि यह बलात्कार की संस्कृति (Ad promotes Rape) को बढ़ावा देता है.

दरअसल इन दिनों लेयर के एक बॉडी परफ्यूम शॉट (Body Perfume Layer Shot) का विज्ञापन तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल विज्ञापन में देखा जा सकता है कि इसमें एक स्टोर में चार लड़के दिखाई देते हैं. वे एक परफ्यूम के सेक्शन में जाते हैं तो वहां उन्हें लेयर शॉट की एक ही बची हुई शीशी मिलती है. उसी समय वहां पर एक लड़की भी मौजूद रहती है.

लड़के तभी बात करते हैं कि हम चार है और यहां सिर्फ एक है तो कौन शॉट लेगा. तभी लड़की पीछे मुड़ती है और वह उन लोगों की बातों से डरी हुई दिखाई देती है. वह लड़कों पर गुस्सा भी करती है. उसे लगता है कि वह लोग उसके बारे में बात कर रहे थे.

How does this kind of ads get approved, sick and outright disgusting. Is @layerr_shot full of perverts? Second ad with such disgusting content from Shot. @monikamanchanda pic.twitter.com/hMEaJZcdmR

वहीं कंपनी का एक और विज्ञापन में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला. दूसरे वीडियो में दिखाया गया है कि एक कमरे में तीन लड़के आते हैं. वहां पर एक लड़का एक लड़की के साथ पहले से ही मौजूद रहता है जो कि एक बेड में बैठे हुए रहते हैं. तीनों लड़के जब कमरे में आते हैं तो लड़की सहम जाती है. उनमें से एक लड़का कमरे में मौजूद पहले वाले लड़के से पूछता है कि शॉट तो मारा होगा. यह सुनकर वहां मौजूद लड़की गुस्सा जाती है. लड़का जवाब देता है कि हां मारा है तो लड़के कहते हैं कि अब हमारी बारी है.

There have to be some regulations for ads man. That Shot deo ad is nothing short of disgusting actually. Even though I knew it was an ad and it wouldn’t happen. The fear for a second I felt was real. Imagine making an ad on the fears of millions of women! WTF!

— Permanently Exhausted Pigeon (@monikamanchanda) June 3, 2022