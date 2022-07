मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले सलमान खान, पिता सलीम खान को मिले धमकी भरे लेटर पर हुई बात- सूत्र

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान आज अचानक पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे. यह खबर सामने आते ही कई तरह के कयास लगाए जाने लगे, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने कहा कि, यह एक सौजन्य मुलाकात थी. वहीं सलमान खान ने कहा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फनसलकर मेरे अच्छे दोस्त हैं उनसे मिलने आया था.

#WATCH | Maharashtra: Actor Salman Khan leaves from the office of Mumbai Commissioner of Police Vivek Phansalkar pic.twitter.com/1NsJ2T375a

— ANI (@ANI) July 22, 2022