'ना ग्लैमर, ना घमंड', बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह की इस सादगी ने जीता दिला, सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ

कोलकाता: बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह (Bollywood Singer Arijit Singh) अपनी सुरीली आवाज और लव सॉन्ग से देश-दुनिया के करोड़ों फैन्स के दिलों पर पिछले एक दशक से राज कर रहे हैं. लेकिन इतना स्टारडम और पॉपुलेरिटी के बावजूद भी उन्हें कोई घमंड नहीं है. अरिजीत सिंह बेहद साधारण रहने वाले शख्स हैं. उनकी इसी सादगी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

सोशल मीडिया पर अरिजीत सिंह की वायरल तस्वीर में उन्हें स्कूल के बाहर पेंट, टी शर्ट और स्लीपर में बाहर इंतजार करते हुए देखा गया. दरअसल वे स्कूल में अपने बेटे को लेने आए थे और बाहर मौजूद अन्य पैरेंट्स के साथ खड़े हुए थे. हैरानी की बात है कि इतना बॉलीवुड सिंगर होने के बावजूद उन्होंने कोई स्टारडम नहीं दिखाया. जैसा कि कई अन्य सेलिब्रिटीज दिखाते हैं.

Not as a celebrity, but like five other parents, He has come to drop his son off at a government school.

Murshidabad,West Bengal ✅@arijitsingh

Huge start, infact one of the biggest celebrity of india with Zero arrogance ✅

What a legend🙏#ArijitSingh #AtifAslam #RanbirKapoor pic.twitter.com/x8JHn3Uljh

— Bapi Biswas (@meinrebelhoon) April 13, 2022