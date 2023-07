नई दिल्ली: दिल्ली-जम्मूतवी राजधानी एक्सप्रेस (Delhi-Jammu Tawi Rajdhani Express) में शुक्रवार रात 9 बजे के बाद बम विस्फोट का धमकी भरा कॉल आया. इसके बाद ट्रेन को रात 9:35 बजे हरियाणा के सोनीपत में जांच के लिए रोका गया. उत्तर रेलवे ने कहा कि बम निरोधक दस्ते की एक टीम, रोहतक से खोजी कुत्ते और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ट्रेन का गहन निरीक्षण किया.

उत्तर रेलवे के सीपीआरओ दीपक कुमार ने कहा कि पहली टीम रात 11:40 बजे घटनास्थल पर पहुंची, जबकि दूसरी भी कुछ समय बाद पहुंची. रात एक बजे तक गाड़ी सोनीपत रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही. ट्रेन की हर बोगी को खाली कर अच्छी से तलाशी ली गई. बाद में ट्रेन में बम की सूचना अफवाह निकली और इसके बाद रात करीब डेढ़ बजे ट्रेन जम्मू के लिए रवाना कर दिया गया.

Rajdhani train to jammu is standing on Sonepat station for the last 2 hours … No body is answering about the situation…… @PMOIndia @indianrailway__ @RailMinIndia @aajtak @timesofindia pic.twitter.com/O8c6mnrhkd

— harpreet singh (@optionstyles) July 28, 2023