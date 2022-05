VIDEO: बंगाल पुलिस को छापे में मिले थे बम से भरे 15 ड्रम, देखिए कैसे किए गए निष्क्रिय

कोलकाता. पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर स्थित बक्चा के होगला वन क्षेत्र से शनिवार को मिले बमों को बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया है. ये बम पूर्वी मेदिनीपुर में पुलिस की छापेमारी के दौरान मिले थे. बम मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत यह सूचना बम निरोधक दस्ते को भेजी थी. ANI के मुताबिक पुलिस ने बम से भरे होने के संदेह में करीब 15 ड्रम बरामद किए थे. बमों की संख्या एक हजार से अधिक बताई जा रही है. इस संबंध में पूर्वी मेदिनीपुर के पुलिस अधीक्षक अमरनाथ ने कहा कि हमें वहां बम होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद हमने सर्च अभियान चलाया और बम के ड्रम बरामद किए. इसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया और उन्हें निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू की.

