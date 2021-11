समीर वानखेड़े के पिता को झटका, याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- नवाब मलिक को है 'राइट टू स्पीच' का अधिकार

मुंबई: नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल डॉयरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) के परिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से एक बड़ा झटका लगा है. समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव (Gyandev) ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके नवाब मलिक (Nawab Malik) को उनके परिवार के खिलाफ बयान देने और ट्वीट करने से रोकने की कोर्ट से अपील की थी. कोर्ट ने ज्ञानदेव की इस याचिका पर आज सुनवाई करते हुए उनकी मांग को ठुकरा दिया. अदालत ने कहा कि नवाब मिलक को राइट टू स्पीच (Freedom of speech) का अधिकार है इसलिए बयानबाजी पर रोक नहीं लगाई जा सकती.

न्यायमूर्ति माधव जामदार ने हालांकि कहा कि प्रथम दृष्टया वानखेड़े के खिलाफ मलिक के ट्वीट द्वेष और व्यक्तिगत दुश्मनी से प्रेरित थे. न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि, वानखेड़े एक सरकारी अधिकारी हैं और मलिक द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप एनसीबी क्षेत्रीय निदेशक के सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित गतिविधियों से संबंधित थे, इसलिए मंत्री को उनके खिलाफ कोई भी बयान देने से पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता.

Bombay High Court refuses to restrain Maharashtra Minister Nawab Malik from publishing tweets about the family of NCB officer Sameer Wankhede in a defamation suit filed by Wankhede’s father Dnyandev; says necessary to balance fundamental rights of Malik & Dnyandev pic.twitter.com/lyzkvaFGpi

