नई दिल्‍ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance minister Nirmala Sitharaman) ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो देशों के दौरे को भारत के लिए सम्मान बताया और अपने फायदे के लिए “गैर-मुद्दे” उठाने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की है. भारत में मुसलमानों के साथ व्‍यवहार को लेकर पूछे गए सवाल पर सीतारमण ने साफ किया है पीएम मोदी की सरकार ‘सबका साथ सबका विकास” सिद्धांत पर काम करती है और किसी विशेष समुदाय के साथ भेदभाव नहीं करती है.

संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग केवल उन मुद्दों को उजागर करने के लिए बहस में शामिल होते हैं जो एक तरह से गैर-मुद्दा हैं. सीतारमण ने कहा कि ‘बिना किसी जानकारी के केवल आरोप लगाना; यह साफ करता है कि यह सब संगठित अभियान का हिस्‍सा है. उन्होंने कहा कि विपक्षी दल चुनावी तौर पर बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वे ये अभियान चला रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस इसमें विशेष भूमिका निभा रही है.

बराक ओबामा के इंटरव्‍यू पर बोलीं सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साक्षात्कार के लिए पर भी निशाना साधा. इस इंटरव्‍यू में ओबामा ने भारतीय मुसलमानों पर टिप्पणी की थी. उन्‍होंने कहा कि उन ओबामाा) के शासन में, ‘6 मुस्लिम-बहुल देशों पर 26,000 से अधिक बम फेंके गए थे.’ “… मैं सावधानी से बोल रही हूं, हम अमेरिका के साथ अच्छी दोस्ती चाहते हैं. लेकिन जब वहां से भारत की धार्मिक सहिष्णुता पर टिप्पणियां आती हैं. शायद उसकी वजह से 6 मुस्लिम बहुल देशों पर बमबारी हुई… सीरिया से यमन तक… 26,000 से अधिक बम गिराए गए… लोग उनके (ओबामा के) आरोपों पर कैसे भरोसा करेंगे.’

