BSF के जवानों ने शानदार स्टाइल में किया नए साल का स्वागत, देसी गानों पर किया डांस... देखें VIDEO

दुनियाभर में नए साल 2021 (New Year 2021) का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है. रात के 12 बजते ही दुनिया के अलग-अलग शहरों में आतिशबाजी शुरू हो गई. इस दौरान आसमान रंगों से भर गया. दुनिया के बाकि देशों की तरह ही भारत में भी नए साल का जश्न बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. आम जनता के साथ-साथ सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात भारतीय सेना के जवानों ने भी अपने अंदाज में नए साल का जश्न (New year 2021 Celebrations) मनाया.जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के पुंछ जिले में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने नाचते गाते नए साल का जश्न (Indian army new year celebrations) मनाया. नए साल के मौके पर देसी गानों पर झूमते हुए जवानों के इस खास वीडियो को न्यूज एजेंसी ANI ने शेयर किया है.वीडियो में देखा जा सकता है कि बीएसएफ के जवान हरियाणवी गाने पर डांस कर रहे हैं और खूब मस्ती के मूड में हैं. अपने परिवारों के दूर जवानों को झूमता हुआ देख हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है.कोरोना संकट (Coronavirus) के बीच भारत, अमेरिका, न्यूजीलैंड समेत सारी दुनिया में नए साल का जश्न मनाया (New Year 2021 Celebrations) जा रहा है. कोरोना गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल के बीच साल 2021 का आगाज हो रहा है. नए साल यानि की 2021 से नई उम्मीदें हैं कि ये सब कुछ सामान्य कर देगा.