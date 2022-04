ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और PM मोदी की हुई मुलाकात, मुक्त व्यापार समझौते का लिया गया फैसला

नई दिल्ली. ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान दोनों देशों के पीएम ने रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर चर्चा की. साथ ही कई समझौते पर हस्ताक्षर किए. बातचीत का उद्देश्य दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत करना और सुरक्षा बढ़ाना है. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमने इस साल के अंत तक भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने की पूरी कोशिश करने का फैसला किया है. ब्रिटेन भारत पर केंद्रित मुक्त सामान्य निर्यात लाइसेंस बनाने पर काम कर रहा है, जिससे रक्षा खरीद में कम समय लगेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ वार्ता के बाद कहा, ‘हमने रोडमैप 2030 के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और भविष्य के लिए कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए.

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी वार्ता में अच्छी प्रगति हो रही है. हमने इस साल के अंत तक भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने की पूरी कोशिश करने का फैसला किया है.’

जॉनसन का आना ऐतिहासिक पल

पीएम मोदी ने आगे कहा, ‘पिछले कई वर्षों से भारत और UK के संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री जॉनसन की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है. इस समय, जब भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहां आना, अपने आप में एक ऐतिहासिक पल.’

अफगानिस्तान के लिए समर्थन दोहराया

प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन से मुलाकात के बाद कहा, ‘हमने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त, खुली, समावेशी और नियम-आधारित व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया. हमने शांतिपूर्ण, स्थिर और सुरक्षित अफगानिस्तान के लिए अपना समर्थन दोहराया.’

#WATCH I’ve the Indian jab (COVID19 vaccine) in my arm, and it did me good. Many thanks to India, says British PM Boris Johnson in Delhi pic.twitter.com/LiinvUCACB

