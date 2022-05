टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट की हत्या करने वाले दोनों आतंकी एनकाउंटर में ढेर, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने की पुष्टि

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट की हत्या का मामला 24 घंटे के अंदर सॉल्व करने का दावा किया है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार के हवाले से बताया कि टीवी कलाकार अमरीन भट की जघन्य हत्या में सं​लिप्त आतंकवादी एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि कश्मीर घाटी में बीते 3 दिनों में जैश-ए-मोहम्मद के 3 और लश्कर-ए-तैयबा के 8 समेत कुल 11 आतंकवादी मारे गए हैं.

पुलवामा के अवंतीपोरा में गुरुवार देर रात सुरक्षाबलों की कुछ आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए. जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक ये दोनों वही आतंकी हैं, जिन्होंने अमरीन भट की हत्या की थी. कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमान ने बताया कि मारे गए दोनों आतंकवादियों की पहचान शाहिद मुश्ताक भट और फरहान हबीब के रूप में हुई है. इन्होंने लश्कर-ए-तैयबा कमांडर लतीफ के निर्देश पर टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट की के खिलाफ वारदात को अंजाम दिया था. दोनों हाल ही में आतंकी संगठन में शामिल हुए थे.

#UPDATE | Both killed newly joined local terrorists identified as Shahid Mushtaq Bhat & Farhan Habib . They had killed TV artict (Amreen Bhat) on the instruction of LeT Cmdr Lateef. 1 AK 56 rifle, 4 magazines and a pistol recovered: IGP Kashmir

