बंगाल: शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने राज्यपाल पर साधा निशाना, बोले- ममता बनर्जी को सारे यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाने पर लेंगे कानूनी राय

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Governor Jagdeep Dhankhar) और ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee) की सरकार आमने सामने है. इस बार मुद्दा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर की बैठक. दरअसल धनकड़ ने शुक्रवार को यूनिवर्सिटी के प्रमुखों की एक बैठक बुलाई थी. लेकिन इस बैठक के लिए कोई भी प्रमुख नहीं पहुंचे. इसके बाद धनकड़ ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि बंगाल में शिक्षा को लेकर हालात चिंताजनक है. उनके इस वीडियो के कुछ ही घंटे बाद बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ( Bratya Basu) ने कहा कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य के सभी यूनिवर्सिटी के चांसलर नियुक्त करने पर कानूनी राय ली जाएगी.

ब्रत्य बसु ने उन्होंने दावा किया कि शिक्षाविदों को राज्य सरकार द्वारा धमकाया गया है. पश्चिम बंगाल में कार्यभार संभालने के बाद से उनकी भिड़ंत राज्य सरकार के साथ जारी है. बसु ने ट्विटर पर कहा, ‘ये आत्मनिरीक्षण करने का सही समय है कि क्या हमें राज्यपाल की औपनिवेशिक विरासत को केवल उनके पद के आधार पर विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में जारी रखना चाहिए या हमें प्रतिष्ठित विद्वानों और शिक्षाविदों को कुलाधिपति के रूप में नामित करना चाहिए.’

ममता बने अंतरिम चांसलर

इससे पहले दिन में बसु ने एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार धनखड़ को राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से हटाने के लिए संवैधानिक और कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तब तक के लिए अंतरिम चांसलर बनाया जाना चाहिए, जब तक कि किसी को कुलाधिपति पद के लिए चयनित नहीं किया जाता.

Education scenario @MamataOfficial worrisome as no Chancellor & VC of Pvt Univ turned up for meeting with Governor-Visitor. Shocking unionism @AdamasUniversi1 @AmityUni @BrainwareTweet @jis_university @TnuEdu @E_Learning_SSU @snuindia @sxukolkata @svu_official @IIC_TIU @ugc_india pic.twitter.com/U8jw3HKM9i

— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) December 24, 2021