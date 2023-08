नई दिल्ली. पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास भारत और चीन में जारी गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की. विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा के अनुसार, प्रधानमंत्री ने शी के साथ बातचीत में भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी पर अनसुलझे मुद्दों को लेकर भारत की चिंताओं का जिक्र किया.

क्वात्रा ने बताया कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत-चीन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति स्थापना और एलएसी का सम्मान करना जरूरी है. पूर्वी लद्दाख विवाद पर विदेश सचिव क्वात्रा ने कहा, “पीएम मोदी और जिनपिंग ने संबंधित अधिकारियों को सैनिकों की शीघ्र वापसी और तनाव कम करने के प्रयासों को तेज करने का निर्देश देने पर सहमति जाहिर की.”

#WATCH | Foreign Secretary Vinay Kwatra says, “Prime Minister had interactions with other BRICS leaders. In a conversation with President Xi Jinping of China, Prime Minister highlighted India’s concerns on the unresolved issues along the LAC in the western sector of the… pic.twitter.com/37YoxHeuC4

